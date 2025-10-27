ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Taiwan ב-3M נע בין NT$490K לבין NT$668K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע

NT$524K - NT$634K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

0%

שנה 2

100 %

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 0% בוקע ב 2nd-שנה (0.00% שנתי)

  • 100% בוקע ב 3rd-שנה (100.00% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-3M in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$668,339. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-3M עבור תפקיד אנליסט נתונים in Taiwan הוא NT$489,731.

