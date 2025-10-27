ספריית חברות
3M
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • רואה חשבון

  • כל שכר רואה חשבון

3M רואה חשבון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in Costa Rica ב-3M נע בין CRC 10.83M לבין CRC 15.45M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
טווח שכיח
טווח אפשרי
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד רואה חשבון דיווחים ב 3M כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

0%

שנה 2

100 %

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 0% בוקע ב 2nd-שנה (0.00% שנתי)

  • 100% בוקע ב 3rd-שנה (100.00% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות רואה חשבון מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-3M in Costa Rica עומדת על תגמול כולל שנתי של CRC 15,449,197. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-3M עבור תפקיד רואה חשבון in Costa Rica הוא CRC 10,827,642.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור 3M

חברות קשורות

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים