1Password משכורות

טווח המשכורת של 1Password נע בין $32,474 בפיצוי כולל שנתי עבור שירות לקוחות בקצה התחתון ל-$218,900 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 1Password. עודכן לאחרונה: 8/19/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
ב-1Password, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.