מדריך חברות
1Password
עובד כאן? תבע את החברה שלך

1Password משכורות

טווח המשכורת של 1Password נע בין $32,474 בפיצוי כולל שנתי עבור שירות לקוחות בקצה התחתון ל-$218,900 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 1Password. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מעצב מוצר
Median $115K
שירות לקוחות
Median $32.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
מנהל מוצר
Median $118K
מכירות
Median $139K
אנליסט עסקי
$80.2K
הצלחת לקוחות
$137K
מנהל מדעי נתונים
$161K
מדען נתונים
$137K
שיווק
$80.6K
מנהל שותפים
$92.6K
מנהל עיצוב מוצר
$188K
מהנדס מכירות
$123K
מנהל הנדסת תוכנה
$219K
כותב טכני
$117K
חוקר חוויית משתמש
$55K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-1Password, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

Rolul cel mai bine plătit raportat la 1Password este מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $218,900. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 1Password este $123,310.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור 1Password

חברות קשורות

  • Swimlane
  • Alert Logic
  • Security Compass
  • Cybereason
  • Workhuman
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים