ספריית חברות
10x Banking
10x Banking משכורות

המשכורת של 10x Banking נעה בין $112,746 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $317,800 עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 10x Banking. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $113K

מהנדס תוכנה בק-אנד

טכנולוג מידע (IT)
$318K
מנהל מוצר
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מנהל הנדסת תוכנה
$123K
ארכיטקט פתרונות
$198K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-10x Banking הוא טכנולוג מידע (IT) at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $317,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-10x Banking הוא $162,499.

משאבים נוספים