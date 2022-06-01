ספריית חברות
10Pearls
10Pearls משכורות

המשכורת של 10Pearls נעה בין $15,393 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $45,328 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 10Pearls. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $18.4K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
$15.4K
מעצב מוצר
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-10Pearls הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $45,328. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-10Pearls הוא $18,425.

