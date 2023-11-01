ספריית חברות
10Clouds
10Clouds משכורות

המשכורת החציונית של 10Clouds היא $22,121 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 10Clouds. עודכן לאחרונה: 10/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$22.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-10Clouds הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $22,121. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-10Clouds הוא $22,121.

