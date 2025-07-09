מדריך חברות
Shippio
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Shippio משכורות

המשכורת החציונית של Shippio היא $70,208 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Shippio. עודכן לאחרונה: 8/7/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
$70.2K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Shippio הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $70,208. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Shippio הוא $70,208.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Shippio

חברות קשורות

  • Coinbase
  • Amazon
  • SoFi
  • Flipkart
  • Airbnb
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים