מדריך חברות
Saliense
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Saliense משכורות

המשכורת החציונית של Saliense היא $116,580 עבור מנהל תוכנית טכנית . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Saliense. עודכן לאחרונה: 8/8/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מנהל תוכנית טכנית
$117K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Saliense הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $116,580. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Saliense הוא $116,580.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Saliense

חברות קשורות

  • Amazon
  • Airbnb
  • SoFi
  • Tesla
  • LinkedIn
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים