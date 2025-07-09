מדריך חברות
Saksoft
Saksoft משכורות

המשכורת החציונית של Saksoft היא $10,475 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Saksoft. עודכן לאחרונה: 8/8/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $10.5K
חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Saksoft הוא מהנדס תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $10,475. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Saksoft הוא $10,475.

