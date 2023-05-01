מדריך חברות
Mindbox
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Mindbox משכורות

טווח המשכורת של Mindbox נע בין $13,162 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$67,781 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Mindbox. עודכן לאחרונה: 8/7/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

רואה חשבון
$22.6K
מעצב מוצר
$38.2K
מנהל פרויקטים
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
מהנדס תוכנה
$13.2K
מנהל הנדסת תוכנה
$67.8K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Mindbox הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $67,781. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mindbox הוא $38,247.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Mindbox

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Uber
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים