Eightfold משכורות

טווח המשכורת של Eightfold נע בין $46,072 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$521,380 עבור משאבי אנוש בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Eightfold. עודכן לאחרונה: 8/8/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס בקרת איכות תוכנה

מנהל מוצר
Median $51.1K
משאבי אנוש
$521K

מעצב מוצר
$173K
מנהל פרויקטים
$204K
מגייס
$81.5K
מכירות
$119K
מהנדס מכירות
$173K
מנהל הנדסת תוכנה
$390K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

ב-Eightfold, Options כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Eightfold הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $521,380. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Eightfold הוא $146,130.

משאבים אחרים