Disco.xyz משכורות

המשכורת החציונית של Disco.xyz היא $221,100 עבור מנהל מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Disco.xyz. עודכן לאחרונה: 8/7/2025

$160K

מנהל מוצר
$221K
חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Disco.xyz הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $221,100. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Disco.xyz הוא $221,100.

