מדריך חברות
Credit Karma
Credit Karma משכורות

טווח המשכורת של Credit Karma נע בין $99,500 בפיצוי כולל שנתי עבור תפעול עסקי בקצה התחתון ל-$727,714 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Credit Karma. עודכן לאחרונה: 8/8/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס נתונים

מנהל מוצר
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $489K

שיווק
Median $273K
מדען נתונים
Median $280K
מעצב מוצר
Median $447K
אנליסט עסקי
Median $200K
מנהל תוכנית טכנית
Median $285K
פיתוח עסקי
Median $224K
תפעול עסקי
$99.5K
מנהל מדעי נתונים
$334K
מנהל עיצוב מוצר
$561K
מנהל תוכנית
$154K
מגייס
$117K
מכירות
$408K
אנליסט אבטחת סייבר
$219K
אדריכל פתרונות
$362K

אדריכל נתונים

Cloud Security Architect

האם התואר שלך חסר?

האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Credit Karma, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Credit Karma הוא מנהל מוצר at the Director level עם פיצוי כולל שנתי של $727,714. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Credit Karma הוא $321,045.

משאבים אחרים