מדריך חברות
Coda Payments
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Coda Payments משכורות

טווח המשכורת של Coda Payments נע בין $32,973 בפיצוי כולל שנתי עבור מדען נתונים בקצה התחתון ל-$59,974 עבור מהנדס תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Coda Payments. עודכן לאחרונה: 8/8/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $60K
מדען נתונים
$33K
מנהל מוצר
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

Coda Payments'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $59,974 ücretle מהנדס תוכנה'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Coda Payments'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $38,794'dır.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Coda Payments

חברות קשורות

  • PayPal
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Snap
  • Dropbox
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים