מדריך חברות
ChargePoint
ChargePoint משכורות

טווח המשכורת של ChargePoint נע בין $55,088 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל מדעי נתונים בקצה התחתון ל-$266,325 עבור מנהל תוכנית טכנית בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ChargePoint. עודכן לאחרונה: 8/8/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $190K
מנהל מוצר
Median $130K
מהנדס חומרה
Median $160K

מנהל מדעי נתונים
$55.1K
מדען נתונים
$59K
מהנדס חשמל
$209K
אנליסט פיננסי
$224K
משאבי אנוש
$113K
טכנולוג מידע (IT)
$104K
מהנדס מכונות
$158K
מנהל תוכנית
$234K
מכירות
$206K
מנהל הנדסת תוכנה
$244K
מנהל תוכנית טכנית
$266K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-ChargePoint, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ChargePoint הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $266,325. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ChargePoint הוא $175,000.

משאבים אחרים