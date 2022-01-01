ChargePoint משכורות

טווח המשכורת של ChargePoint נע בין $55,088 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל מדעי נתונים בקצה התחתון ל-$266,325 עבור מנהל תוכנית טכנית בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ChargePoint. עודכן לאחרונה: 8/8/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
ב-ChargePoint, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
