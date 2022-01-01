מדריך חברות
Applied Intuition
Applied Intuition משכורות

טווח המשכורת של Applied Intuition נע בין $100,500 בפיצוי כולל שנתי עבור חוקר חוויית משתמש בקצה התחתון ל-$483,570 עבור מעצב מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Applied Intuition. עודכן לאחרונה: 8/7/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

מהנדס תוכנה מלא

מגייס
Median $140K
פיתוח עסקי
$218K

משאבי אנוש
$422K
מהנדס מכונות
$136K
מעצב מוצר
$484K
אנליסט אבטחת סייבר
$143K
מנהל הנדסת תוכנה
$201K
מנהל תוכנית טכנית
$201K
חוקר חוויית משתמש
$101K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

שאלות נפוצות

משאבים אחרים