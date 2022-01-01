Change
Applied Intuition
עובד כאן?
תבע את החברה שלך
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Applied Intuition הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
Life Insurance
Free Snacks
$730
Free Lunch
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
פיננסים ופרישה
401k
יתרונות והנחות
Learning and Development
Employee Discount
צפה בנתונים כטבלה
Applied Intuition יתרונות והטבות
הטבה
תיאור
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sick Time
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
