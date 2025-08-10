Analyste financier Salaire dans Curitiba, Brazil

La rémunération totale moyenne d'un Analyste financier à Curitiba, Brazil est de R$23,132.

Quel est le salaire d'un Analyste financier à Curitiba, Brazil ?

Bien qu'il n'y ait pas de salaire minimum pour un Analyste financier à Curitiba, Brazil, la rémunération totale moyenne est de R$23,132.

Quel est le salaire minimum d'un Analyste financier à Curitiba, Brazil ?

Quelle entreprise paie le plus pour un Analyste financier à Curitiba, Brazil ?

L'entreprise qui paie le plus pour un Analyste financier à Curitiba, Brazil est Microsoft avec une rémunération totale moyenne de R$675,387.