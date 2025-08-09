Analyste financier Salaire dans Casablanca, Morocco

La rémunération totale moyenne d'un Analyste financier à Casablanca, Morocco est de MAD 171,864.

Quel est le salaire d'un Analyste financier à Casablanca, Morocco ?

Bien qu'il n'y ait pas de salaire minimum pour un Analyste financier à Casablanca, Morocco, la rémunération totale moyenne est de MAD 171,864.

Quel est le salaire minimum d'un Analyste financier à Casablanca, Morocco ?

Quelle entreprise paie le plus pour un Analyste financier à Casablanca, Morocco ?

L'entreprise qui paie le plus pour un Analyste financier à Casablanca, Morocco est Microsoft avec une rémunération totale moyenne de MAD 1,147,641.