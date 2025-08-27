Tous les postes
Scientifique des Données

Culver City, CA

Scientifique des Données Icon

Scientifique des Données Salaire à Culver City, CA

$190,000

Rémunération totale médiane

Tous les niveaux

💪 ContribuerVotre salaire

Voir les emplois

Salaires soumis récemment

AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 Ajouter votre rémunération🎯 Tous Scientifique des Données salaires

Publications de la communauté

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...

40 15
40 15

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency ...

70 19
70 19

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

60 9
60 9
💬 Rejoignez la discussion !

Obtenir l'aide d'un expert

Négociation salariale individuelle

Négociation salariale individuelle

Soyez payé à votre juste valeur. Nous avons aidé des personnes comme vous à obtenir des augmentations de 30 000 € et plus (parfois 300 000 € et plus).

Planifier une séancePlanifier une séance
Révision de CV

Révision de CV

Arrêtez de postuler. Faites que les recruteurs vous courent après.

Réserver une révisionRéserver une révision

FAQ

  1. Quel est le salaire d'un Scientifique des Données à Culver City, CA ?

    La rémunération totale moyenne d'un Scientifique des Données à Culver City, CA est de $190,000.

  2. Quel est le salaire minimum d'un Scientifique des Données à Culver City, CA ?

    Bien qu'il n'y ait pas de salaire minimum pour un Scientifique des Données à Culver City, CA, la rémunération totale moyenne est de $190,000.

  3. Quelle entreprise rémunère le mieux un Scientifique des Données à Culver City, CA ?

    L'entreprise qui rémunère le mieux un Scientifique des Données à Culver City, CA est Snap avec une rémunération totale moyenne de $505,000.

  4. J'ai une autre question

Vous adhérez à notre mission ? Rejoignez des milliers de professionnels qui soutiennent la transparence salariale !
💪 Partagez Votre Salaire

Cette page vous a-t-elle été utile ?