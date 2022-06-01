Zymergen Salaires

Le salaire de Zymergen va de $154,225 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $225,400 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zymergen . Dernière mise à jour : 9/2/2025