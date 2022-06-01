Zymergen Salaires

Répertoire d'entreprises
Zymergen
Le salaire de Zymergen va de $154,225 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $225,400 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zymergen. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Scientifique des Données
$225K
Chef de Produit
$154K
Ingénieur Logiciel
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Zymergenで報告されている最高給与の職種はScientifique des Données at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$225,400です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Zymergenで報告されている年間総報酬の中央値は$190,045です。

