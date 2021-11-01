Zwift Salaires

Le salaire de Zwift va de $75,154 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $264,500 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zwift . Dernière mise à jour : 9/7/2025