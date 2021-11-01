Répertoire d'entreprises
Zwift
Zwift Salaires

Le salaire de Zwift va de $75,154 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $264,500 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zwift. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Chef de Produit
Median $265K
Ingénieur Logiciel
Median $138K
Scientifique des Données
Median $215K

Ressources Humaines
$186K
Marketing
$75.2K
Chef de Programme
$156K
Manager Ingénierie Logiciel
$188K
Chef de Programme Technique
$150K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zwift est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $264,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zwift est de $170,850.

Autres ressources