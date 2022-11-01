Zurich Insurance Salaires

Le salaire de Zurich Insurance va de $27,980 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $281,400 pour un Banquier d'Investissement dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zurich Insurance . Dernière mise à jour : 9/2/2025