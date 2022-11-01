Répertoire d'entreprises
Zurich Insurance
Zurich Insurance Salaires

Le salaire de Zurich Insurance va de $27,980 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $281,400 pour un Banquier d'Investissement dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zurich Insurance. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Scientifique des Données
Median $121K
Ingénieur Logiciel
Median $111K
Actuaire
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Architecte Solutions
Median $61.7K
Assistant Administratif
$28K
Analyste Business
$53.7K
Manager Science des Données
$224K
Analyste Financier
$44.9K
Ressources Humaines
$48.7K
Technologue de l'Information (TI)
$43.7K
Banquier d'Investissement
$281K
Consultant en Management
$202K
Designer Produit
$62.3K
Chef de Produit
$170K
Chef de Programme
$161K
Chef de Projet
$130K
Analyste Cybersécurité
$66.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$218K
Souscripteur
$78.7K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zurich Insurance est Banquier d'Investissement at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $281,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zurich Insurance est de $110,725.

