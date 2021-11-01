Répertoire d'entreprises
Zoomcar
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Zoomcar Salaires

Le salaire de Zoomcar va de $15,888 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $117,734 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zoomcar. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de Produit
Median $118K
Ingénieur Logiciel
Median $30.5K
Analyste Business
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Scientifique des Données
$105K
Designer Graphique
$23.9K
Chef de Programme
$17.1K
Chef de Projet
$23.9K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zoomcar est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $117,734. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zoomcar est de $23,926.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Zoomcar

Entreprises similaires

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources