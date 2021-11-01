Zoomcar Salaires

Le salaire de Zoomcar va de $15,888 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $117,734 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zoomcar . Dernière mise à jour : 9/2/2025