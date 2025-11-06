La rémunération Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area chez Zoom va de $155K par year pour ZP1 à $393K par year pour ZP5. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $250K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Zoom. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Zoom, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
