La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Zoom va de ₹3.57M par year pour ZP1 à ₹5.82M par year pour ZP3. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹5.14M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Zoom. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
ZP1
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.32M
₹2.83M
₹1.22M
₹264K
ZP3
₹5.82M
₹3.65M
₹1.9M
₹273K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Zoom, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
