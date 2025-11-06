La rémunération Ingénieur Logiciel in China chez Zoom va de CN¥367K par year pour ZP1 à CN¥634K par year pour ZP3. Le package de rémunération médian in China year totalise CN¥527K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Zoom. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
ZP1
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Zoom, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
