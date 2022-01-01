Zoom Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Zoom va de $30,602 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $487,550 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zoom. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur DevOps

Chercheur Scientifique

Chef de Produit
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Designer Produit
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Designer UX

Recruteur
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Gestionnaire Marketing Produit

Manager Ingénierie Logiciel
Median $310K
Ventes
Median $200K
Analyste Business
Median $137K
Analyste de Données
Median $210K
Analyste Cybersécurité
Median $212K
Analyste Financier
Median $155K
Chef de Projet
Median $145K
Ressources Humaines
Median $188K
Ingénieur Commercial
Median $239K
Comptable
$192K

Comptable Technique

Assistant Administratif
$42.2K
Manager Opérations Business
$259K
Développement Commercial
$488K
Développement Corporate
$189K
Service Client
$73.7K
Opérations Service Client
$83.1K
Manager Science des Données
$114K
Scientifique des Données
$30.6K
Designer Graphique
$259K
Technologue de l'Information (TI)
$131K
Juridique
$296K
Opérations Marketing
$456K
Chef de Programme
$147K
Support Ventes
$143K
Architecte Solutions
$223K

Architecte Sécurité Cloud

Gestionnaire de Compte Technique
$180K
Chef de Programme Technique
$64K
Rédacteur Technique
$132K
Confiance et Sécurité
$94.6K
Chercheur UX
$211K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Zoom, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zoom est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $487,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zoom est de $200,000.

