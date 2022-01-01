Répertoire d'entreprises
    • À propos

    Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems.

    zoom.us
    Site web
    2011
    Année de création
    4,750
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Zoom

