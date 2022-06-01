Zoetis Salaires

Répertoire d'entreprises
Zoetis
Le salaire de Zoetis va de $92,460 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $223,934 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zoetis. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Scientifique des Données
Median $162K
Ingénieur Logiciel
Median $141K
Analyste Métier
$92.5K

Manager Science des Données
$136K
Opérations Marketing
$198K
Designer Produit
$121K
Chef de Produit
$104K
Chef de Projet
$121K
Ventes
$101K
Manager Ingénierie Logiciel
$224K
Chef de Programme Technique
$141K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zoetis est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $223,934. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zoetis est de $135,675.

