ZOE
    ZOE is a start-up that uses scientific research, software engineering, and artificial intelligence to help people eat with confidence. Their mission is to help people live life to the fullest.

    https://joinzoe.com
    2017
    126
    $10M-$50M
    Siège social

    Autres ressources