Zocdoc
Zocdoc Salaires

Le salaire de Zocdoc va de $70,350 en rémunération totale par an pour un Succès Client dans le bas de la fourchette à $225,750 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zocdoc. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Marketing
Median $200K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $226K

Scientifique des Données
Median $168K
Succès Client
$70.4K
Designer Produit
$201K
Chef de Produit
$173K
Chef de Projet
$136K
Recruteur
$142K
Ventes
$109K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Zocdoc, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

A remuneração total anual mediana relatada na Zocdoc é $168,000.

Autres ressources