Zivver
Zivver Salaires

Le salaire de Zivver va de $38,591 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $158,620 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zivver. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Ingénieur Logiciel
Median $81.1K
Service Client
$38.6K
Chef de Produit
$159K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zivver est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $158,620. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zivver est de $81,107.

Autres ressources