Répertoire d'entreprises
ZipRecruiter
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

ZipRecruiter Salaires

Le salaire de ZipRecruiter va de $79,600 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $422,417 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ZipRecruiter. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $170K
Chef de Produit
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Designer Produit
Median $142K

Designer UX

Manager Ingénierie Logiciel
Median $294K
Comptable
$91.3K
Analyste Métier
$266K
Manager Science des Données
$293K
Ressources Humaines
$79.6K
Marketing
$259K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ZipRecruiter, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ZipRecruiter est Ingénieur Logiciel at the Staff Software Engineer level avec une rémunération totale annuelle de $422,417. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ZipRecruiter est de $243,072.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour ZipRecruiter

Entreprises similaires

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources