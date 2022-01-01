Répertoire d'entreprises
Zipline
Zipline Salaires

Le salaire de Zipline va de $136,591 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $243,800 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zipline. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Chef de Produit
Median $157K
Analyste Métier
$206K

Ingénieur Matériel
$244K
Juridique
$239K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zipline est Ingénieur Matériel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $243,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zipline est de $199,702.

