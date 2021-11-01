Répertoire d'entreprises
Zipcar
Zipcar Salaires

Le salaire de Zipcar va de $27,975 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $253,980 pour un Directeur de Cabinet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zipcar. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $41.9K
Chef de Produit
Median $175K
Opérations Métier
$65.2K

Directeur de Cabinet
$254K
Analyste de Données
$143K
Scientifique des Données
$131K
Designer Produit
$185K
Analyste Cybersécurité
$28K
Manager Ingénierie Logiciel
$235K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zipcar est Directeur de Cabinet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $253,980. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zipcar est de $142,800.

