Répertoire d'entreprises
Zip Co
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Zip Co Salaires

Le salaire de Zip Co va de $23,460 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $247,755 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zip Co. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $90.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $79.1K
Analyste Métier
$150K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Analyste de Données
$43.2K
Scientifique des Données
$248K
Analyste Financier
$23.5K
Designer Produit
$164K
Recruteur
$194K
Manager Ingénierie Logiciel
$133K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zip Co est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $247,755. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zip Co est de $132,760.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Zip Co

Entreprises similaires

  • Tesla
  • Intuit
  • Apple
  • LinkedIn
  • Uber
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources