Répertoire d'entreprises
Zions Bancorporation
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Zions Bancorporation Salaires

Le salaire de Zions Bancorporation va de $35,323 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $236,175 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zions Bancorporation. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $100K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $118K
Technologue de l'Information (TI)
Median $108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Analyste Métier
Median $80K
Opérations Métier
$68.3K
Manager Opérations Métier
$80.4K
Service Client
$35.3K
Banquier d'Investissement
$70.4K
Chef de Produit
$236K
Chef de Programme
$156K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zions Bancorporation est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $236,175. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zions Bancorporation est de $90,200.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Zions Bancorporation

Entreprises similaires

  • KeyBank
  • Regions Bank
  • Frost Bank
  • PNC
  • Merrill Lynch
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources