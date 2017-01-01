Répertoire d'entreprises
ZimVie
    ZimVie is a global leader in dental life sciences, focusing on the development and manufacturing of innovative products and solutions for dental tooth replacement and restoration procedures.

    zimvie.com
    Site web
    2022
    Année de création
    1,250
    Nombre d'employés
    $250M-$500M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

