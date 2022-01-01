Répertoire d'entreprises
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Salaires

Le salaire de Zimmer Biomet va de $50,736 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $197,985 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zimmer Biomet. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Ingénieur Mécanique
Median $100K

Ingénieur Qualité

Ventes
Median $85K
Ingénieur Biomédical
$124K

Analyste Métier
Median $105K
Scientifique des Données
$78.4K
Designer Produit
$66.1K
Manager Design Produit
$177K
Ingénieur Logiciel
$198K
Manager Ingénierie Logiciel
$102K
Chef de Programme Technique
$50.7K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zimmer Biomet est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $197,985. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zimmer Biomet est de $101,000.

