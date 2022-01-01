Répertoire d'entreprises
Zillow
Zillow Salaires

Le salaire de Zillow va de $69,000 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $493,852 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zillow. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Scientifique des Données
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Chef de Produit
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Manager Ingénierie Logiciel
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Designer Produit
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Designer UX

Chef de Programme Technique
P4 $268K
P5 $261K
Analyste Métier
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analyste en Intelligence d'Affaires

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Chef de Programme
Median $145K
Ventes
P3 $133K
P4 $165K
Analyste Financier
Median $120K
Manager Opérations Métier
Median $160K
Technologue de l'Information (TI)
Median $147K
Recruteur
Median $160K
Chercheur UX
Median $155K
Analyste de Données
Median $118K
Manager Science des Données
Median $320K
Juridique
Median $160K
Comptable
Median $69K

Comptable Technique

Assistant Administratif
$103K
Opérations Métier
$113K
Développement Commercial
$132K
Service Client
$83.3K
Ressources Humaines
$210K
Opérations Marketing
$192K
Chef de Projet
$140K
Opérations Revenus
$121K
Analyste Cybersécurité
$307K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Zillow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Zillow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Zillow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zillow est Ingénieur Logiciel at the P6 level avec une rémunération totale annuelle de $493,852. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zillow est de $174,938.

