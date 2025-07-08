Répertoire d'entreprises
ZestMoney
ZestMoney Salaires

Le salaire de ZestMoney va de $25,280 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $114,270 pour un Capital-Risqueur dans le haut de la fourchette.

Ingénieur Logiciel
Median $25.3K
Chef de Produit
$44.8K
Capital-Risqueur
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ZestMoney est Capital-Risqueur at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $114,270. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ZestMoney est de $44,770.

