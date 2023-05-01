Répertoire d'entreprises
ZenBusiness Salaires

Le salaire de ZenBusiness va de $105,470 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $175,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ZenBusiness. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $175K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste de Données
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef de Produit
$154K
Chef de Programme
$159K
Chef de Projet
$150K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ZenBusiness est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $175,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ZenBusiness est de $152,236.

Autres ressources