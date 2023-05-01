ZenBusiness Salaires

Le salaire de ZenBusiness va de $105,470 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $175,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ZenBusiness . Dernière mise à jour : 9/2/2025