Zefr Salaires

Le salaire de Zefr va de $153,000 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $180,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zefr . Dernière mise à jour : 11/25/2025