Z Holdings Salaires

Le salaire de Z Holdings va de $43,619 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $74,625 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Z Holdings . Dernière mise à jour : 11/27/2025