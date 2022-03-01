Répertoire d'entreprises
Z Holdings
Z Holdings Salaires

Le salaire de Z Holdings va de $43,619 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $74,625 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Z Holdings. Dernière mise à jour : 11/27/2025

Designer Produit
$43.6K
Ingénieur Logiciel
$74.6K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Z Holdings est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $74,625. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Z Holdings est de $59,122.

