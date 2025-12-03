La rémunération Chef de Produit in United States chez Yext va de $162K par year pour T2 à $195K par year pour T4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $150K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Yext. Dernière mise à jour : 12/3/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Yext, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
