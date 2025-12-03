Répertoire d'entreprises
YCH Group
YCH Group Chef de Projet Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Projet in Indonesia chez YCH Group va de IDR 296.03M à IDR 429.6M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de YCH Group. Dernière mise à jour : 12/3/2025

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Quels sont les niveaux de carrière chez YCH Group?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez YCH Group in Indonesia s'élève à une rémunération totale annuelle de IDR 429,604,673. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez YCH Group pour le poste Chef de Projet in Indonesia est de IDR 296,030,110.

Autres ressources

