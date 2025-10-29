Répertoire d'entreprises
XPO Logistics
XPO Logistics Analyste Cybersécurité Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Cybersécurité chez XPO Logistics va de $109K à $150K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de XPO Logistics. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

$118K - $140K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$109K$118K$140K$150K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez XPO Logistics?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez XPO Logistics s'élève à une rémunération totale annuelle de $149,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez XPO Logistics pour le poste Analyste Cybersécurité est de $109,200.

