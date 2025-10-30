Répertoire d'entreprises
XPENG Motors 小鹏汽车
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ventes

  • Tous les salaires Ventes

XPENG Motors 小鹏汽车 Ventes Salaires

La rémunération totale moyenne Ventes in Netherlands chez XPENG Motors 小鹏汽车 va de €43.3K à €60.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de XPENG Motors 小鹏汽车. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Fourchette courante
Fourchette possible
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Ventes soumissions chez XPENG Motors 小鹏汽车 pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ventes offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands s'élève à une rémunération totale annuelle de €60,264. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez XPENG Motors 小鹏汽车 pour le poste Ventes in Netherlands est de €43,266.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour XPENG Motors 小鹏汽车

Entreprises similaires

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources