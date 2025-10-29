La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Xilinx va de $153K par year pour E3 à $362K par year pour E8. Le package de rémunération médian in United States year totalise $280K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xilinx. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Xilinx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)